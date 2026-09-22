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Lo que necesita cada equipo para ganar su grupo en el Federal

Estudiantes está virtualmente en la tercera ronda, Racing tiene buenas chances de meterse en la segunda, Ferro no debe perder en White y El Fortín necesita ganar los dos partidos. 

Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 10:58

Por Redacción

Quedan dos fechas para el cierre de la fase de grupos en la Región Pampeana Sur del Torneo Federal y sólo un equipo de los seis representantes olavarrienses puede dormir sin frazadas: Estudiantes.

En la meta de ganar el grupo, que a los participantes en las zonas de 4 equipos da el pase directo a la tercera fase y a los de 3 les asegura -por lo menos- un lugar en la segunda, distintas realidades afrontan los 6 representantes de la LFO.

Para Estudiantes, con puntaje ideal, 12 unidades y 6 de ventaja sobre El Fortín y Argentinos, será suficiente empatar este fin de semana en su visita al equipo de 25 de Mayo para instalarse en la tercera ronda.

El Fortín, con buenas chances de ser escolta y meterse en la segunda fase, necesitaría casi un milagro para ganar su zona: debe quedarse con las 6 unidades en juego, que Estudiantes pierda los dos partidos y en la última fecha vencer como local a Estudiantes por 5 goles de diferencia.

Racing dio un paso gigantesco el domingo último al golear 4-1 a Embajadores como visitante. Líder con 5 unidades, hasta un empate 0-0 ó 1-1 le permitirá ganar su grupo, aunque quedará muy lejos de acceder a la tercera fase. Lo mismo en caso de vencer este fin de semana a Balonpié en el “Buglione Martinese”: los hipotéticos 8 puntos no serían suficientes para finalizar entre los dos mejores primeros en las zonas de tres elencos.

Ferro no debe perder en su visita a Huracán de Ingeniero White para aspirar al primer lugar en su zona y porque una derrota -aún superando en la última jornada como local a Sarmiento de Pigüé- lo podría introducir en el farragoso terreno del desempate por diferencia de gol para quedar entre los tres mejores escoltas de las zonas de 3 equipos que llegarán a la segunda fase.

Si el carbonero ganara en Bahía Blanca podría aspirar hasta cerrar entre los dos mejores segundos en las 5 zonas de tres equipos.

Loma Negra y Embajadores están con un pie y medio afuera del certamen. Salvo milagros futbolísticos podrían meterse en la siguiente instancia. 

 

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