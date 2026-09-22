Lo que necesita cada equipo para ganar su grupo en el Federal

Quedan dos fechas para el cierre de la fase de grupos en la Región Pampeana Sur del Torneo Federal y sólo un equipo de los seis representantes olavarrienses puede dormir sin frazadas: Estudiantes.

En la meta de ganar el grupo, que a los participantes en las zonas de 4 equipos da el pase directo a la tercera fase y a los de 3 les asegura -por lo menos- un lugar en la segunda, distintas realidades afrontan los 6 representantes de la LFO.

Para Estudiantes, con puntaje ideal, 12 unidades y 6 de ventaja sobre El Fortín y Argentinos, será suficiente empatar este fin de semana en su visita al equipo de 25 de Mayo para instalarse en la tercera ronda.

El Fortín, con buenas chances de ser escolta y meterse en la segunda fase, necesitaría casi un milagro para ganar su zona: debe quedarse con las 6 unidades en juego, que Estudiantes pierda los dos partidos y en la última fecha vencer como local a Estudiantes por 5 goles de diferencia.

Racing dio un paso gigantesco el domingo último al golear 4-1 a Embajadores como visitante. Líder con 5 unidades, hasta un empate 0-0 ó 1-1 le permitirá ganar su grupo, aunque quedará muy lejos de acceder a la tercera fase. Lo mismo en caso de vencer este fin de semana a Balonpié en el “Buglione Martinese”: los hipotéticos 8 puntos no serían suficientes para finalizar entre los dos mejores primeros en las zonas de tres elencos.

Ferro no debe perder en su visita a Huracán de Ingeniero White para aspirar al primer lugar en su zona y porque una derrota -aún superando en la última jornada como local a Sarmiento de Pigüé- lo podría introducir en el farragoso terreno del desempate por diferencia de gol para quedar entre los tres mejores escoltas de las zonas de 3 equipos que llegarán a la segunda fase.

Si el carbonero ganara en Bahía Blanca podría aspirar hasta cerrar entre los dos mejores segundos en las 5 zonas de tres equipos.

Loma Negra y Embajadores están con un pie y medio afuera del certamen. Salvo milagros futbolísticos podrían meterse en la siguiente instancia.