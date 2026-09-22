Un olavarriense fue protagonista en el Mundial Senior de Pádel

El Mundial Senior de Pádel tuvo un representante olavarriense dentro de la organización del importante certamen internacional. Ezequiel “Pato” Grecco formó parte del cuerpo de árbitros del FIP Senior World Cup, competencia que se desarrolló en el complejo Parque Roca, en Buenos Aires.

El torneo reunió a jugadores de distintas partes del mundo y tuvo como uno de sus grandes atractivos la definición de la rama masculina, donde Argentina volvió a quedarse con el título después de imponerse ante España por 3-2 en una final sumamente equilibrada.

El punto decisivo estuvo a cargo del bahiense Miguel Lamperti y Cristian Gutiérrez, quienes se impusieron en la categoría +45 para darle el triunfo al seleccionado argentino. Con esta conquista, el historial de los Mundiales Senior quedó igualado entre ambos países, con dos títulos para España y dos para Argentina.

Para Grecco, la participación en el Mundial representó una nueva experiencia dentro de su trayectoria como árbitro de pádel y le permitió estar al frente de encuentros de relevancia internacional.

Entre sus distintas intervenciones se destacó su participación en un partido de la selección de Australia, que contó entre sus integrantes con una figura de enorme trayectoria del tenis mundial: el australiano Patrick Rafter, ex número uno del mundo y ganador de dos títulos de Grand Slam.

El olavarriense también tuvo presencia en instancias decisivas del campeonato. Fue árbitro del segundo punto de la final femenina entre España y Estados Unidos, además de estar a cargo del segundo punto de la definición masculina entre Argentina y España.



