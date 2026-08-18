Importante corte de energía eléctrica en gran parte de la ciudad

Minutos antes del mediodía de este martes se registró una falla en la Estación Transformadora de TRANSBA (132 kV, Alta Tensión), que dejó sin servicio de electricidad a una amplia zona de la ciudad de Olavarría como también Hinojo, Colonia Hinojo y zona de La Providencia.

Por tal motivo, resultaron afectados varios de los alimentadores de 33 KV que Coopelectric utiliza para prestar servicio en el Partido de Olavarría.

Asimismo se vio interrumpido el funcionamiento de semáforos, lo cual complicó el tránsito durante el corte que duró alrededor de una hora.

"Desde Coopelectric aguardamos que TRANSBA pueda restablecer el Servicio afectado, para poder normalizarlo en su totalidad" expresó la cooperativa.

El corte afectó también el funcionamiento de los pozos de extracción de agua, por lo que hubo baja presión en el Servicio Sanitario. Por tal motivo, solicitaron a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para administrar su consumo, de forma tal, que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.

El suministro de energía comenzó a restablecerse en la Ciudad minutos antes de las 13.