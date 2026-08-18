En las próximas horas se conocerán las zonas y el fixture del Federal Amateur

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino sorprendió este lunes feriado con la publicación de las zonas y el programa de partidos de tres regiones del Torneo Federal Amateur, que arrancará el fin de semana del 29 y 30 de agosto.

Se trata de la ruta de viaje de los equipos que participarán en las agrupaciones Norte, Litoral Sur y Patagonia. Las otras cinco, incluida la Pampeana Sur, saldrán a la luz en el transcurso de este martes.

Con respecto a los equipos olavarrienses, como en años anteriores podrían agruparse en dos zonas: una con tres afiliados a la LFO y otra con los otros tres más Balonpie de Bolívar.

Según consigna el sitio Ascenso del Interior, la Región Litoral Sur quedó conformada con 7 zonas; la Región Norte con 8 grupos y la Región Patagónica con 12 zonas, para equipos de Tierra del Fuego AIAS, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.