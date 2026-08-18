Confirman una sesión especial del HCD de Azul en Ruta 3



A través de un proyecto de Resolución, concejales de Azul de distintos bloques políticos presentaron un proyecto de Resolución que propone constituir el Concejo Deliberante sobre la Ruta Nacional N° 3, en el ingreso a nuestra ciudad, a fin de realizar una Sesión Especial el día 6 de septiembre próximo a las 14.30 horas, para "abordar cuestiones vinculadas a la problemática integral de la mencionada ruta".



La iniciativa lleva las firmas de los concejales Daniel Mattina, Laura Barbalarga, Gisela Arbiza, Cecilia Martínez, Gastón Blando, Alexis Labianca, Agustín Puyou, Consuelo Burgos, Leopoldo Marchisio y Natalia Colomé, y será tratada en la sesión ordinaria del martes próximo.



Se tomó en cuenta "la nota presentada por Autoconvocados por la Autovía Ruta Nacional N° 3 y Estrellas Amarillas de Azul, mediante la cual solicitan la realización de una sesión especial del Concejo Deliberante del partido de Azul a la vera de la Ruta 3, en el sector del Cristo, ubicado en el ingreso a la ciudad de Azul; el Reglamento Interno de este Concejo Deliberante; la acción de amparo presentada por la Municipalidad de Azul ante la Justicia Federal en reclamo del mantenimiento de la Ruta N° 3; la sesión especial realizada durante el año 2025 en el mismo lugar" y diversas Resoluciones vinculadas con el tema.



Se afirma que "la Ruta Nacional N° 3 constituye una vía de comunicación estratégica para el Partido de Azul, la región y el país, tanto por su importancia para el tránsito de personas como para el transporte de la producción", como también que "los usuarios de la Ruta 3 y la comunidad en general contribuyen al sostenimiento de la infraestructura vial nacional mediante el pago de tributos específicos sobre los combustibles, cuyos recursos tienen entre sus destinos el Sistema Vial Integrado (SISVIAL), destinado al financiamiento de infraestructura vial".



"Desde hace años, vecinos, instituciones y organizaciones de nuestra comunidad vienen sosteniendo el reclamo por la transformación en autovía de la Ruta 3 y por la ejecución de obras que garanticen mayores condiciones de seguridad vial", se puntualizó, en tanto el Deliberante "ha acompañado institucionalmente dichos reclamos mediante numerosas Resoluciones, comunicaciones y gestiones dirigidas a la Dirección Nacional de Vialidad y demás organismos competentes".



También se recordó que "durante el año 2025 [el Concejo] realizó una sesión especial a la vera de la Ruta 3, en el sector del Cristo, constituyendo un antecedente directo de la iniciativa que motiva el presente. En el marco de aquella instancia y de las actuaciones desarrolladas durante el año 2025, este concejo Deliberante sancionó [una Resolución], mediante la cual expresó la imperiosa necesidad de transformar en autovía la actual Ruta 3, en el tramo comprendido entre las localidades de Las Flores y Chillar, como medida estructural y definitiva destinada a reducir la siniestralidad registrada históricamente en dicho corredor". (Con información de Diario El Tiempo)



