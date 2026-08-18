Alvear: recetas médicas falsificadas derivaron en un allanamiento



Personal de la Estación de Policía Comunal de General Alvear realizó un allanamiento en una vivienda de la ciudad, en el marco de una investigación iniciada por la presunta utilización sin autorización de sellos y firmas de profesionales de la salud para confeccionar recetas médicas y adquirir medicamentos.



La causa, caratulada preliminarmente como "Averiguación de Ilícito", se inició a partir de la denuncia penal radicada por una médica, quien advirtió que su sello profesional y una firma apócrifa estaban siendo utilizados sin su autorización para realizar prescripciones.



La irregularidad fue detectada a raíz del intento de compra de Nalbufina, un analgésico opioide sintético de uso estrictamente hospitalario y médico, en una farmacia de la ciudad de Azul.



A partir de la denuncia, el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de General Alvear inició distintas tareas investigativas. Entre las diligencias realizadas, se recabaron testimonios del personal farmacéutico y se analizaron los registros de las cámaras de seguridad del comercio.

Según la información oficial, a partir de esas imágenes y de las tareas de campo se logró identificar al sospechoso involucrado en la adquisición del medicamento mediante la receta presuntamente adulterada.



Con los elementos reunidos, la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Cristian Citterio, solicitó la correspondiente orden judicial. La medida fue otorgada por el Dr. Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías N° 3.



El procedimiento se concretó el pasado 5 de agosto en un domicilio ubicado sobre calle Salta, en General Alvear. Durante el operativo fueron secuestrados el teléfono celular del imputado, un sello correspondiente a la profesional denunciante, recetas médicas con sellos y firmas apócrifas atribuidas a la médica y a otro profesional de la salud, y cinco ampollas utilizadas de Nalbufina.



Como resultado del procedimiento, un hombre de 37 años, morador de la vivienda y vecino de General Alvear, fue formalmente notificado de la formación de la causa.

