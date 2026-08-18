Nueva convocatoria para el Programa “Ecoguardianes” del Bioparque

El Municipio de Olavarría, a través del Bioparque, abrió una nueva convocatoria para el Programa de Voluntarios “Ecoguardianes” destinado a adolescentes de 12 a 17 años (con 25 cupos) y adultos de 18 a 60 años (con 30 cupos).

Las actividades se llevará a cabo todos los martes: para el grupo adultos de 8 a 11, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre y para el grupo adolescentes de 9 a 12 entre el 5 de septiembre y el 5 de diciembre.

Los voluntarios colaborarán en distintas áreas del Bioparque como el cuidado de los animales, educación ambiental, limpieza y mantenimiento de espacios, organización de propuestas para los visitantes y apoyo en proyectos de investigación.

Trabajarán en huerta agroecológica, granja educativa, mariposario, humedales -lagos y estanques-, viveros, ambientes, corrales y reptilario.

El objetivo de “Ecoguardianes” es promover la asistencia, el aprendizaje, la interpretación de la naturaleza y la conservación y preservación de la biodiversidad.

El nombre hace referencia al compromiso con el ambiente: “Eco” viene de oikos, que significa “casa”, y “guardianes” alude a quienes cuidan y protegen.

Los interesados podrán inscribirse desde el lunes 18 al viernes 28 de agosto completando un formulario online.