Amplios sectores de la Ciudad y las localidades están sin suministro eléctrico

Un amplio sector de la Ciudad y diversas localidades del Partido se encuentran sin suministro eléctrico ese lunes por la mañana producto de la salida de servicio de la línea N° 1 de media tensión.

Los sectores afectados son Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, Militares, Los Barrancos, Carlos Pellegrini, C.E.C.O. II, UOCRA, Jardín, San Carlos, UTA, SCAC, UOCRA II.

También se encuentra sin electricidad parte de los barrios Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, Circunvalación Oeste, Independencia, San Lorenzo.

El inconveniente afecta al Parque Helios Eseverri, Parque de Granos, ZALO, Parques Industrial I, II y V. También están atravesando el problema la localidad de Sierra Chica, sistemas Rurales de Crotto, Blanca Grande (que incluye las localidades de Blanca Grande, Espigas y Recalde), Ruta 60, Pourtalé y Aeropuerto.

Del mismo modo, se encuentran sin suministro el sector donde se ubican varios pozos de extracción del Servicio Sanitario.

El personal de Coopelectric se encuentra realizando las tareas operativas necesarias para poder restablecer el Servicio.