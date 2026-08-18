Una olavarriense preside la Federación Universitaria



En una mesa inicial con presencia nacional, este sábado se dio por inaugurado el XIII Congreso de Los Estudiantes, el evento donde la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires renueva sus autoridades y vuelve a reunirse. Desde su refundación en 2012, durante gobiernos con perspectiva de derechos humanos, el congreso de la Fucpba sesiona todos los años, uno en cada sede de la Unicen, con asistencia perfecta de 66 congresales de todas las facultades.



Por segundo año consecutivo el frente elegido para conducir la federación fue el llamado “Estudiantes por la Construcción Universitaria Regional (ECUR)”. Se trata de un armado estudiantil que en los últimos años se caracterizó por promover elecciones en las facultades de la Unicen, logrando incluso la primera elección de Rectorado con dos listas en la historia de la institución, el año pasado. En esta oportunidad la olavarriense Lucía Sierra, estudiante de la Facultad de Ingeniería, quedará en el puesto más alto de la nueva conducción.



La secretaria general Federación Universitaria Argentina (FUA), contadora Albana Velozo, participó del acto inaugural y contribuyó a hacer un diagnóstico en conjunto sobre la situación de las Universidades Nacionales, y en particular del desmedido ataque y persecución que reciben.



Disertaron también referentes del claustro docente: el Dr. Nahuel Martínez, quien fue militante estudiantil, y la Dra. Patricia Sureda, coordinadora de la unidad académica de Quequén, una sede que exige mayor autonomía y presupuesto. Ambos, graduados de la Facultad de Ciencias Exactas, relataron su trayectoria en la institución, con énfasis en las políticas de bienestar estudiantil que caracteriza a la Unicen.





El acto, cuya consigna fue “Universidad pública: un derecho y un desafío” concluyó con la palabra de las autoridades de la Fucpba. El presidente Gonzalo Harrison, acompañado por la vicepresidenta Evangelina Gutiérrez y el secretario general de Olavarría Agustin Dal Poggetto, repasó el año de gestión y planteó objetivos a futuro, con especial preocupación por el grave momento que atraviesan las universidades nacionales.



“El gobierno de Javier Milei no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada por el Poder Legislativo el 21 de agosto de 2025. Es conocido que el jefe de Estado y su gabinete han liderado una campaña de desprestigio, empobrecimiento y hostigamiento a toda la comunidad que conforma el sistema científico-tecnológico nacional” coincidieron los disertantes.



En este marco se desarrollaron durante la jornada diferentes comisiones de debate, orientadas a discutir las demandas estudiantiles actuales y proyectar políticas universitarias en torno al ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes.



En el acto electoral se dio por ganadora a la lista 9 (ECUR) consagrando a Lucía Sierra, estudiante de Ingeniería Química de la FIO y oriunda de Loma Negra, como la nueva presidenta de la federación que nuclea a todos los centros de estudiantes de la universidad.



Se trata de la tercera olavarriense y la segunda mujer de la ciudad en presidir la Fucpba, después de Carolina Rodríguez por la Facultad de Salud en 2015.



También quedó en la conducción otra olavarriense, Victoria Brauton, estudiante de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales. La vicepresidencia, por su parte, será ocupada por Mercedes Carbia, estudiante de Derecho en Azul.



“La nueva conducción de la Fucpba reafirma su compromiso con el bienestar estudiantil y la defensa de la universidad pública, en un contexto de crecientes dificultades para las instituciones educativas. La gestión continuará enfocada en mejorar las condiciones de cursada, fortalecer la vida universitaria, acompañar al estudiantado y conseguir más y mejores becas” sostuvieron sus integrantes.

