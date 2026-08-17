Se espera que un ingreso de aire frío cubra todo el país

Fuente: DIB

El tiempo volverá a mostrar en los próximos días anomalías vinculadas a excesos hídricos y descenso brusco de temperaturas. En el Litoral y parte del noreste del país, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se concentrarán las mayores probabilidades de lluvias intensas y, hacia el final de la semana, avanzará una nueva masa de aire frío que modificará el escenario térmico.

La primera parte de la semana estará dominada por una importante disponibilidad de humedad y condiciones favorables para el desarrollo de precipitaciones en la zona central del país. Sectores del NOA, el norte de Córdoba, Santa Fe y el Litoral serán los más complicados por los excesos de precipitaciones. En esa línea, el norte bonaerense también puede verse afectado por tormentas de variada intensidad.

Una vez que el sistema de lluvias pierda intensidad sobre el centro del país, comenzará a ganar protagonismo una nueva masa de aire frío. El cambio será especialmente evidente hacia el próximo fin de semana, cuando se producirán anomalías térmicas negativas muy marcadas sobre gran parte de Argentina.

Para el sábado 22, el mapa muestra anomalías de aproximadamente -7 °C a -10 °C sobre amplias zonas del centro del país. En la provincia de Buenos Aires el descenso de las marcas térmicas se ubicará alrededor de -5 °C, con valores aún menores hacia sectores del interior bonaerense.