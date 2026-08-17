Liga Profesional: Salle y Mendía jugaron los 90´ 

Mateo Mendía y Santiago Salle fueron los olavarrienses protagonistas de la 5° fecha del segundo torneo del año organizado por la Asociación del Fútbol Argentino para la Primera División.

La fecha que tuvo como partido destacado el clásico platense con derrota por 4 a 0 para Gimnasia y Esgrima que tuvo a Lucas Janson en el banco sin sumar minutos, si tuvo protagonismo para Mateo Mendía y Santiago Salle.

En Vicente López, y en la noche del sábado, Platense igualó 1 a 1 con Boca Juniors y fue con Mateo Mendía como parte de la zaga central del “Calamar”.

Además, Sarmiento volvió a ganar y en Junín venció 2 a 0 a Huracán. Santiago Salle completó todo el partido.

Por último, San Lorenzo venció a Unión por 1 a 0 en el “Nuevo Gasómetro” sin Mauricio Cardillo y Barracas Central cayó 1 a 0 con Rosario Central en condición de local y tampoco jugó Juan Ignacio Barbieri. En ambos escenarios, los olavarrienses estuvieron en el banco.