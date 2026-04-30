Colegios privados: autorizan aumentos de hasta el 3,5%

Nuevo cuadro tarifario para los colegios privados de la provincia de Buenos Aires. El mismo regirá a partir de este quinto mes del año en los establecimientos que reciben aportes estatales.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en Provincia el incremento avalado por la Dirección General de Cultura y Educación es del 3,5% a aplicar a partir del mes que comienza mañana.

Según el nuevo cuadro, una escuela primaria con 100% de subvención puede cobrar hasta $ 34.030, y aquella con el 40%, hasta $ 153.860. Y para los secundarios, quedaron habilitados para cobrar hasta $ 37.520 si reciben 100% de subvención, y hasta $ 199.920 si percibe el 40%.

Sobre el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos, Aiepa consignó que “a efectos de propiciar el cumplimiento de la normativa vigente y claridad para los alumnos y/o responsables de los alumnos menores de edad, se recuerda la obligatoriedad de consignar en forma clara, legible y de fácil identificación el porcentaje de aporte estatal en el recibo/factura de cobro de cada servicio educativo con aporte estatal, de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 34/17”.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “con los ajustes autorizados se intenta afrontar los costos cada vez mayores del funcionamiento de los establecimientos. Estos años hemos tenido incrementos -incluso- en tasas municipales que impactan fuertemente sobre la actividad”.

Siempre de acuerdo con Zurita, “con los sueldos que se pagan en mayo se termina de cubrir el aumento paritario acordado a principios de año, que otorgó a los docentes un aumento del 17,6% desde diciembre 2025. Sin embargo, el traslado a los aranceles solo fue reconocido parcialmente en un 13,5%. Esto implica un desfinanciamiento del sector, que se suma a la no autorización del cobro de los aranceles retroactivos por los sueldos abonados. Estos retroactivos se estiman en casi un 30% del arancel”.