Un corte general de energía eléctrica afectó este lunes a todo el Partido de Olavarría. La interrupción se produjo alrededor de las 12 y alcanzó tanto a distintos sectores de la ciudad como a las localidades.

Desde Coopelectric informaron que el inconveniente se originó a raíz de una falla registrada en la Estación Transformadora de TRANSBA, de 132 kV (alta tensión).

La situación provocó la interrupción de los alimentadores de 33 kV que la cooperativa utiliza para prestar el servicio eléctrico en todo el Partido.

Ante este escenario, desde Coopelectric señalaron que aguardaban la intervención de TRANSBA para restablecer el suministro afectado y avanzar con la normalización del servicio.

Finalmente, el corte se prolongó durante casi una hora, hasta que el suministro eléctrico comenzó a normalizarse en los distintos sectores afectados.

