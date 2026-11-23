Este lunes 23 de noviembre es feriado nacional en Argentina por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, durante el enfrentamiento de las fuerzas argentinas con una flota integrada por Francia y Gran Bretaña.



Aunque la conmemoración histórica corresponde al 20 de noviembre, este año el feriado se trasladó al lunes siguiente, de acuerdo con lo establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales trasladables.

La normativa dispone que cuando estas fechas coinciden con martes o miércoles, el descanso se traslada al lunes anterior, mientras que si caen jueves o viernes, se mueve al lunes siguiente.



Como el 20 de noviembre de 2026 cayó viernes, el feriado pasó al lunes 23, lo que permitió conformar un fin de semana largo de tres días.

Al tratarse de un feriado nacional, alcanza tanto a los trabajadores del sector público como del privado. Quienes deban prestar servicios durante esta jornada tienen derecho a la remuneración adicional establecida por la legislación laboral.

