En la tarde del domingo, Olimpo inició una nueva llave del Torneo Federal A y tuvo a Braian Guille como la gran figura ante Douglas Haig.

El “aurinegro” igualó 2 a 2 ante Douglas Haig en Pergamino y definirá su chance de clasificación dentro de siete días en Bahía Blanca.

Braian Guille marcó en dos momentos clave, cuando su equipo estaba en desventaja. El primer gol, de tiro libre, fue a los 50 minutos y a los 91´, aprovechó un error defensivo para decretar el 2-2 definitivo.

La revancha se disputará dentro de una semana en el estadio Roberto Carminatti, donde Olimpo contará con ventaja deportiva por lo que avanzará a la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional en caso de igualdad en goles.

El gol de tiro libre del olavarriense:

El gol de Guille para la igualdad: