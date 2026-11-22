En el Bruno Lentini de Ingeniero White se jugaron los primeros 90 minutos de la Final de la Región del certamen organizado por el Consejo Federal y fue con derrota para Racing.

El “Chaira” cayó 3 a 1 ante Huracán en la primera Final de la Región Pampeana Sur y deberá imponerse por más de dos goles en la revancha en el Buglione Martinese dentro de una semana.

Había hecho un inteligente partido el elenco dirigido por Carlos Tavare y hasta se puso en ventaja, pero no lo supo aguantar, se desconcentró en los últimos minutos y el “Globito” encontró dos goles de ventaja en un vacío estadio de césped sintético.

Uriel Mormando había abierto el marcador a los 22 minutos luego de una buena jugada de Barberini que inició con un inteligente robo en la mitad de la cancha.

No le duró mucho la ventaja al “Chaira” ya que a los 28´, Leonel Navarro cambió penal por gol luego de un agarrón en el área.

En el complemento, el elenco “Cangrejero” intentó hacer valer su localía pero tuvo poca idea ofensiva ante un representante olavarriense que se las ingenió para no pasar sobresaltos, hacerse del balón y hacer pasar el tiempo.

Sin embargo, Racing se desconcentró en los últimos 10 minutos y lo aprovechó el equipo de Bahía Blanca. A los 79´, Brian Scalco recibió una buena asistencia de Linares en el área y venció a Vivas que había respondido bien durante toda la noche y para colmo de males, a los 90´ y tras la expulsión de Álvarez por una falta al borde, Agustín Seisdedos marcó un golazo de tiro libre para sentencia una holgada ventaja de dos goles.

Difícil tarea tendrá el equipo racinguista en los últimos 90 minutos, pero si algo sabe este Racing es de heroicas.

Síntesis Huracán – Racing:

Estadio: Bruno Lentini

Árbitro: Lucas Rodríguez (Río Tercero)

Huracán (3): Matías Salvarezza; Matías Mayo, Facundo Reynoso, Gianfranco Rossi (E. Lischeske), Leonel Navarro; Tomás Segovia (F. Robles), Hécor Zabala, Agustín Seisdedos, Walter Linares; Brian Scalco, Iván Agudiak. DT- Mauro Brunelli

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Sebastián Álvarez, Ayrton Palmieri; Gonzalo Izaguirre, Braian Bortolotti Manuel Scacheri; Matías Ordozgoiti (F. Kolman); Quimey Marin (B. Pérez Ramírez), Uriel Mormando (M. Gómez Navarro), Vicente Barberini (R. Garabento). DT- Carlos Tavare

Amonestados: Rossi (H); Marín, Gómez Navarro, Barberini (RAC)

Expulsados: Álvarez (RAC)

Goles: 22´ PT Uriel Mormando (RAC); 28´ PT Leonel Navarro (H); 34´ ST Brian Scalco (H); 45´ ST Agustín Seisdedos (H)