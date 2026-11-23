Ante el público de Olavarría, Matías Rossi se coronó por séptima vez campeón argentino de TC2000 en la jornada del último domingo.

En el regreso de la categoría autódromo “Hermanos Emiliozzi”, Matías Rossi a bordo de su Toyota Corolla Cross vio la bandera a cuadros en primer lugar y obtuvo por séptima vez el título de Campeón Argentino de Turismo Competición 2000 a una fecha para completar el calendario.

La competencia también tuvo el estreno de Nicolás Villamayor, pero el piloto de Olavarría se demoró por un ingreso a boxes y terminó a una vuelta del flamante campeón.