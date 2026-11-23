El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida en Olavarría, con una máxima de 29 grados y una mínima de 16. Se esperan algunas lluvias durante la tarde.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura que rondará los 15 grados y vientos del sector noroeste.

Por la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 29 grados y probabilidad de chaparrones. En esa franja horaria, el viento rotará hacia el norte.

En tanto, durante la noche el termómetro marcará alrededor de 24 grados, con viento proveniente del sector sur.

