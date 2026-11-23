El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $332.557 millones. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad estuvo impulsada principalmente por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales.

En comparación con el mismo feriado de 2025, la cantidad de viajeros registró una caída del 17,4%. Sin embargo, desde la entidad señalaron que la diferencia debe analizarse teniendo en cuenta que el año pasado el descanso se extendió durante cuatro días, mientras que en esta oportunidad fueron tres. También incidió la proximidad con los feriados extraordinarios de principios de noviembre, vinculados a la visita del papa León XIV.

Otro de los datos destacados fue la duración de los viajes. La estadía promedio se ubicó en dos días, por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre, aunque por debajo de los 2,3 días correspondientes al mismo período de 2025.

La menor extensión del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron la posibilidad de realizar viajes más prolongados y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia.

En cuanto al consumo, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representó una disminución del 3,1% en términos reales frente a 2025. Por su parte, el impacto económico total registró una caída real del 30,3%.

Desde CAME explicaron que esta retracción respondió a la combinación de una menor cantidad de viajeros, estadías más breves y un consumo diario algo más reducido. En un escenario económico complejo, las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ganaron protagonismo como alternativas para quienes buscaron disfrutar del descanso sin afrontar grandes gastos.

El comportamiento turístico también mostró diferencias importantes entre los destinos. Mientras algunas localidades alcanzaron elevados niveles de ocupación, impulsadas por acontecimientos puntuales, otras tuvieron una demanda más moderada.

De esta manera, el fin de semana largo dejó un movimiento concentrado en determinadas localidades y celebraciones, con predominio de viajes cortos y un consumo más cuidado por parte de los turistas.



