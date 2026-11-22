En el campo de golf del Club Estudiantes se completó una nueva ronda del Match Play más importante de la temporada y dejó definidos a los finalistas que este lunes buscarán alzar el trofeo en un partido que será a 36 hoyos.

Por el Campeonato del Club, Alberto Duarte se impuso a Néstor Leiva seis arriba y cuatro hoyos a jugar y Juan Manuel García Pinto le ganó tres arriba y dos hoyos a jugar a Juan Ignacio Messineo. De esta manera, Alberto Duarte y Juan Manuel García Pinto se enfrentarán en la gran final.

En la Segunda Categoría Torneo Match Play, Juan José Díaz venció por cuatro arriba y tres hoyos a jugar a Emiliano González y Lucas Pagano le ganó a Miguel Diaz dos arriba. El gran momento de la jornada fue de Miguel Díaz que con un tiro de hierro siete hizo hoyo en uno en el hoyo dieciséis. Los finalistas que se enfrentaran este lunes son Juan José Díaz y Lucas Pagano.

Finalmente, por el Torneo Match Play de Tercera Categoría, Felipe Arenas le ganó 4 arriba y tres hoyos a jugar a Gustavo Belachur y Fabián Pirola le ganó en el hoyo 20 a Jorge Blando. Así los finalistas son Felipe Arenas y Fabian Pirola.

Fuente: prensa CAE