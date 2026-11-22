

Olavarría está de cumpleaños y, para celebrarlo, el Municipio decidió que los regalos sean para los olavarrienses. En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, se sortearán distintos productos y premios entre los vecinos y vecinas.



Para participar, hay que ingresar a la app MiOlava e inscribirse en los sorteos. La aplicación se encuentra disponible para dispositivos Android e IOS y quienes ya la tienen deberán actualizarla. La inscripción es gratuita y se hace desde el celular, en pocos pasos.



El sorteo se realizará el miércoles 25 de noviembre, día del aniversario de la ciudad. Los ganadores serán contactados a través de los datos registrados en MiOlava.



Con esta propuesta, el Municipio invita a toda la comunidad a ser parte de los festejos por el cumpleaños de la ciudad.

