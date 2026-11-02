Retoman las clases del jardín de Loma Negra en la Sociedad de Fomento

Este martes 2 de noviembre se retomarán las clases del jardín 905 "Constancio Vigil" de Loma Negra en la sede de la Sociedad de Fomento Villa Alfredo Fortabat.

De acuerdo a lo informado por autoridades educativas, este lunes finalizaron las tareas de limpieza y adecuación de los espacios para poder recibir a los más de 100 niños que asisten a la institución de educación inicial.

También se precisó que se equipó con mobiliario, elementos de limpieza y los insumos para garantizar la prestación del Servicio Alimentario Escolar.

El informe pericial sobre el incendio que afectó la sede del jardín ya fue realizado por Bomberos de Azul pero su contenido no fue difundido. Resta también que se realice la evaluación de daños para poder dar inicio a las obras de reparación.

En otro plano, y sobre la respuesta de la comunidad, se recibieron donaciones de juguetes y elementos didácticos que, de acuerdo a las autoridades del jardín, serán suficientes para poder atender las necesidades de los alumnos. Agradecieron todas las muestras de apoyo recibidas, así como también el aporte material.