Intentó robar las ruedas de un Food Truck y fue capturado a los pocos metros

En el inicio de la madrugada de este lunes un joven de 23 años fue retenido gracias a un dispositivo de seguridad que se inició a partir de un intento de robo que fue detectado por operadores del Centro de Monitoreo Municipal. Ese dato fue compartido de inmediato al personal de Protección Ciudadana y de la policía de la Provincia de Buenos Aires que realiza tareas preventivas en territorio, lo que permitió el rápido esclarecimiento.

La situación ocurrió sobre avenida Avellaneda y 25 de Mayo, donde se encontraba estacionado un food truck. Un joven, de acuerdo a la secuencia que quedó registrada en las cámaras, logró sustraer una de las ruedas y escapó de inmediato a bordo de una bicicleta con dirección hacia avenida Urquiza.

El joven fue interceptarlo sobre Aguilar y 25 de Mayo, logrando además recuperar el neumático robado y, además, incautar la llave tubo que utilizó en el hecho.

Se trata de un joven de 23 años, quien tendría numerosos antecedentes delictivos, quien afronta ahora una nueva causa, en esta ocasión por “robo in fraganti delito”, con intervención de la fiscalía en turno, la UFI N° 10 de la doctora Mariela Viceconte.