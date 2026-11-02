Presentaron la V edición de la prueba pedestre en homenaje a Diego Wagner

A pocos días de cumplirse el noveno aniversario de la tragedia del submarino ARA San Juan en aguas del Atlántico Sur, este lunes en horas de la mañana fue presentada la V edición de la prueba pedestre en homenaje a Diego Wagner Clar, que se realizará el domingo 22 de noviembre por calles de la localidad de Hinojo.

El acto contó con la presencia del intendente municipal Maximiliano Wesner, los padres de Diego, funcionarios de Deportes y representantes de los establecimientos educativos que serán beneficiados con el producido de la prueba.

El jefe comunal hizo referencia a una connotación y referencia muy importante de la jornada. “Tiene que ver con la memoria, con la soberanía, con nuestro héroe que no fue sino es Diego, con el nuevo aniversario del hundimiento del submarino y con nuestras instituciones educativas”.

Catalina Clar, mamá de Diego, agradeció a los distintos actores que hacen posible esta competencia y destacó el rol solidario para con establecimientos educativos.

Por su parte Emilio Wagner dijo que “esto es posible gracias a Maxi y al Municipio, a los chicos de Deportes, que nos abrieron los brazos desde un principio y entendieron el porqué de esta carrera”.

El profesor Alejandro Dirgam, cabeza de la organización, entregó en primera instancia detalles técnicos de la prueba y luego reveló modificaciones en el trazado.

“Con la experiencia del año pasado hemos innovado en el recorrido, teniendo en cuenta que va a ser un día domingo y que la localidad tiene su funcionamiento propio de la jornada. No vamos a pasar la vía para no alterar el trabajo de los trenes, que también tienen que seguir su curso” dijo.

El producido de esta edición de la competencia será a beneficio de Escuela de Educación Técnica N° 2 (Ex Industrial) y la Escuela Secundaria N° 23 de Santa Luisa.