Recalde cumplió el sueño de la cancha propia: hubo inauguración y fútbol

El Club Recalde vivió una jornada histórica con la inauguración de su cancha, obra que priorizó antes de jugar el Torneo “Juan Domingo Marinangeli” y logró cumplir el sueño.

Durante la mañana del domingo y previo a dos cotejos de la Liga de Campaña, autoridades de la Municipalidad de Olavarría, dirigentes de la entidad y afines y parte de la comunidad se acercó a vivir una jornada que quedará en el recuerdo.

"La alegría y emoción es inmensa. Gracias a quienes nos acompañaron hoy y a quienes nos han acompañado desde el día uno. Sponsors, comunidad, vecinos, gracias totales”, expresaron desde la institución.

En el acto protocolar que estuvo encabezado por el presidente Joaquín Vizcaíno, contó con la presencia de Juan Pablo Arouxet, secretario de Desarrollo de la Comunidad; Gastón Sarachu, concejal y Claudia Ricci, delegada de la localidad.

Realizado el corte de cintas, los equipos masculino y femenino de la entidad recibieron en el flamante escenario a Durañona en la continuidad de la Liga de Campaña.