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Fútbol de Campaña: jugaron en la flamante cancha de Recalde

La Liga de Campaña tuvo continuidad al Torneo Clausura “Memorial Carlos Arouxet” y fue con partidos en la inaugurada cancha de Recalde Fútbol Club.

Lunes, 02 de noviembre de 2026 a las 16:39

Por Redacción

Durante la jornada del último domingo, el fútbol chacarero tuvo continuidad con el segundo torneo del año y fue con acción en masculino y femenino.

La programación tuvo, como uno de los dos escenarios, a la flamante cancha de Recalde que previo a la acción tuvo su inauguración formal.

La tercera fecha dejó victorias para El Luchador, Muñoz y Águilas Blancas en la rama masculina

Los resultados:

Masculino
Chacareros 0 -2 El Luchador
Águilas Azules 1 – 1 Independiente de Loma Negra 
Muñoz 1 – 0 Crotto 
Águilas Blancas 2 – 1 Los Amigos

Femenino
El Luchador 3 – 0 Independiente de Olavarría 
Chacareros 0 – 0 Durañona

 

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