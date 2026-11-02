Fútbol de Campaña: jugaron en la flamante cancha de Recalde

Durante la jornada del último domingo, el fútbol chacarero tuvo continuidad con el segundo torneo del año y fue con acción en masculino y femenino.

La programación tuvo, como uno de los dos escenarios, a la flamante cancha de Recalde que previo a la acción tuvo su inauguración formal.

La tercera fecha dejó victorias para El Luchador, Muñoz y Águilas Blancas en la rama masculina

Los resultados:

Masculino

Chacareros 0 -2 El Luchador

Águilas Azules 1 – 1 Independiente de Loma Negra

Muñoz 1 – 0 Crotto

Águilas Blancas 2 – 1 Los Amigos

Femenino

El Luchador 3 – 0 Independiente de Olavarría

Chacareros 0 – 0 Durañona