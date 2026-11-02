Fútbol de Campaña: jugaron en la flamante cancha de Recalde

Durante la jornada del último domingo, el fútbol chacarero tuvo continuidad con el segundo torneo del año y fue con acción en masculino y femenino.
La programación tuvo, como uno de los dos escenarios, a la flamante cancha de Recalde que previo a la acción tuvo su inauguración formal.
La tercera fecha dejó victorias para El Luchador, Muñoz y Águilas Blancas en la rama masculina
Los resultados:
Masculino
Chacareros 0 -2 El Luchador
Águilas Azules 1 – 1 Independiente de Loma Negra
Muñoz 1 – 0 Crotto
Águilas Blancas 2 – 1 Los Amigos
Femenino
El Luchador 3 – 0 Independiente de Olavarría
Chacareros 0 – 0 Durañona