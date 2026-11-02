El Municipio denunció el incendio intencional de un EcoPunto del barrio Pickelado

El Municipio denunció que durante el transcurso del último fin de semana un grupo de desconocidos incendiaron el EcoPunto ubicado en la plaza del barrio Pickelado, dejándolo inutilizable y además, “privando a vecinos y vecinas de ese sector de la ciudad poder contribuir al cuidado del ambiente a partir de la separación de residuos, en el marco del Programa GIRO”.



Informaron que la situación fue advertida en horas de la madrugada, cuando se produjo el incendio. “Los testigos alertaron del siniestro pero nada pudo hacerse para poder evitar que las llamas consumieran íntegramente el contenedor”, expresaron desde el Municipio.



En ese sentido, lanzaron un llamado de colaboración a la comunidad para incorporar prácticas saludables con el ambiente y, a la par, cuidar nuestras plazas y espacios públicos.

