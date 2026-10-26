Recorrieron siete posibles sedes para el Jardín 905 de Loma Negra

En la mañana de este lunes, autoridades de educación estuvieron en Loma Negra para mantener reuniones con directivos y padres del Jardín 905, cuyo edificio sufrió un devastador incendio en la madrugada del sábado.



Fueron dos encuentros, destinados a avanzar con la elección de posibles sedes temporarias para el establecimiento educativo, mientras se espera el resultado de la pericia que determinará cuál fue la causa del siniestro que generó importantes pérdidas materiales.



Alrededor de las 9 se reunieron en la oficina del delegado municipal las representantes del jardín junto con el jefe Distrital Julio Benítez, la jefa Regional Marta Casanella, la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino, el delegado de la localidad Gabriel Suburu, el secretario de Desarrollo Social Juan Pablo Arouxet y el edil Gastón Sarachu.



Según confirmaron, se recorrieron siete edificios de la localidad para evaluar si reúnen las condiciones necesarias para funcionar como sede temporal. Vale mencionar que el Jardín 905 “Constancio Vigil” cuenta con una matrícula de 118 alumnos repartidos en dos turnos, mañana y tarde.



Durante el fin de semana, desde la Delegación Municipal se consultó con referentes de diversas instituciones si estaban dispuestos a prestar o alquilar sus instalaciones para que los niños puedan retomar sus clases.



En este punto, el delegado Suburu destacó “la buena predisposición de las instituciones desde el minuto uno” para “resolver esto y poder garantizar la continuidad del ciclo lectivo”.



“Seguiremos trabajando en una misma sintonía, pensando siempre en esos nenes y nenas, para que pronto puedan volver a las aulas” añadió.



Luego se desarrolló una segunda reunión, esta vez con la presencia de integrantes de la asociación cooperadora y padres.

