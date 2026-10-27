El Jardín de Loma Negra funcionará en las instalaciones de la Sociedad de Fomento



Luego de recorrer siete instituciones locales este lunes, se definió que la Sociedad de Fomento de Loma Negra será el edificio que recibirá a los alumnos del Jardín 905 “Constancio Vigil” para retomar sus clases presenciales.



La decisión fue consensuada por los jefes regionales y distritales, integrantes del Consejo Escolar y directivos del establecimiento, quienes consideraron que el lugar "es el ideal" -expresaron a este medio- y reúne las condiciones necesarias para ser utilizado como sede temporaria mientras se reacondiciona el inmueble que se incendió este sábado por la madrugada.



El mismo cuenta con un salón de fiestas, una biblioteca y patio cerrado, y se encuentra ubicado a unas tres cuadras del jardín.



En este sentido, se desarrolló una reunión este martes de la que formaron parte dirigentes de la Sociedad de Fomento, directivos e integrantes del Consejo Escolar, para concretar la cesión, coordinar el traslado de mobiliario y demás cuestiones organizativas.



En la noche del lunes, desde la propia Sociedad de Fomento informaron la novedad.



“Teniendo en cuenta el incendio que afectó al Jardín N°905 Constancio Vigil, la Sociedad de Fomento V.A.F ofreció las instalaciones del Salón de Fiestas y de la Biblioteca Popular para que sean tenidas a disposición de la comunidad y se pueda garantizar la continuidad educativa de los más pequeños que concurren a dicha institución. Luego de concretar distintas reuniones, el Consejo Escolar y la Municipalidad de Olavarría consideraron que los espacios reunían las condiciones necesarias para dar continuidad al dictado de clases” se expresó desde la institución.



“En este marco, la Sociedad de Fomento V.A.F cede los espacios para que puedan retomarse las actividades del Jardín. Estamos a disposición para acompañar esta situación tan inesperada y devastadora. Estamos conmovidos por lo ocurrido y nos comprometemos desde nuestra institución a que la continuidad del ciclo lectivo esté garantizada hasta que finalice el año” añadieron.



Asimismo, informaron que reintegrarán el dinero entregado en concepto de depósito por aquellas personas que tenían reservado el salón de fiestas, y agradecieron a la comunidad por entender que lo sucedido en el jardín es una prioridad.



Bono contribución



Un grupo de padres lanzó un bono contribución con el objetivo de recaudar fondos para el jardín. El mismo tiene un valor de $5000 y se sorteará el 19 de diciembre por Lotería Nacional. Habrá tres premios en órdenes de compra por $1 millón, $500 mil y $200 mil, respectivamente.



Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al número (2284) 213257.

