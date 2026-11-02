Ya se puede consultar el padrón provisorio para las elecciones de 2027

El camino hacia las elecciones nacionales de 2027 comenzó a tomar forma. Falta poco menos de un año para ir a votar, pero desde este domingo 1 de noviembre ya está disponible el padrón electoral provisorio extraordinario, que podrá consultarse durante los próximos 30 días a través del sitio oficial de la Dirección Nacional Electoral (DNE).

A través de su sitio oficial, la DNE informó que se habilitó la consulta. La publicación se realiza de acuerdo con la Acordada 154/2026 de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y permite que los ciudadanos verifiquen sus datos antes de los comicios del próximo año. La consulta se puede realizar en www.padron.gob.ar.

Al ingresar, se recomienda revisar que el nombre, el número de DNI y el domicilio estén correctamente registrados. También deberán prestar especial atención quienes cumplan 16 años hasta el 24 de octubre de 2027, ya que podrán verificar si figuran en el listado.

En el caso de los argentinos que residen en el exterior, deberán seleccionar la opción “Argentinos en el Exterior” dentro del apartado “Distrito”.

Qué se vota en 2027

Argentina tendrá un nuevo año electoral en 2027, con comicios nacionales previstos para el domingo 24 de octubre. En esa jornada se elegirá al presidente y vicepresidente de la Nación para el período 2027-2031.

También se renovará parte del Congreso: se elegirán 130 diputados nacionales, la mitad de la Cámara baja, y 24 senadores, correspondientes a ocho provincias, que representan un tercio de la Cámara alta.

En paralelo, habrá elecciones provinciales y municipales. Según el calendario informado, 21 provincias elegirán gobernador y vicegobernador, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votará a su jefe de Gobierno. Además, se renovarán legislaturas provinciales, intendencias y concejos deliberantes.

En Olavarría se elegirá intendente y, además, se renovará la mitad de la composición del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar.

¿Habrá PASO?

Por el momento, todavía no está definido si en la provincia de Buenos Aires se realizarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027. La definición sobre el calendario electoral y el sistema de selección de candidaturas será uno de los temas a resolver en los próximos meses.