Este lunes a primera hora, personal de Coopelectric trabajó en la remoción de la columna de hormigón ubicada en la intersección de Urquiza y Grimaldi y que fue afectada el domingo en un choque. Los trabajos comenzaron antes de las 9 de la mañana y se extendieron durante varias horas, hasta las 16. Esa estructura fue reemplazada por dos pares de postes.

Durante ese lapso de tiempo fue necesario interrumpir el suministro de energía eléctrica en la zona comprendida por los barrios Jardín, San Carlos, CECO II, UOCRA, UTA y parte del barrio Hipolito Yrigoyen.

De acuerdo a los testigos, se realizó un amplio despliegue de varias cuadrillas y se utilizó una grúa para la remoción de la columna de hormigón que sostenía la línea de media tensión de 33 kV.

Vecinos de la zona destacaron la rápida respuesta de la cooperativa ante la situación.