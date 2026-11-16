El automovilismo nacional volverá a tener presencia en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” este fin de semana, con la llegada del TC2000, que disputará la 11ª fecha de su calendario. La actividad también contará con la participación del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

La presentación tendrá un condimento especial: será el regreso del TC2000 al circuito olavarriense después de 20 años y, además, la primera vez que los nuevos vehículos SUV, con una potencia de 500 HP, competirán en el trazado de nuestra ciudad.

La categoría visitó por primera vez Olavarría el 31 de mayo de 1998, cuando Omar “Gurí” Martínez se quedó con la victoria a bordo de un Honda Civic. La última presentación fue el 12 de marzo de 2006 y tuvo como ganador a Gabriel Ponce de León, con un Ford Focus del equipo Ford YPF. Ambos pilotos son los máximos vencedores del TC2000 en el autódromo local, con dos triunfos cada uno.

La llegada a Olavarría encontrará al campeonato en un momento decisivo. Matías Rossi, con 180 puntos, llega como líder y buscará dar otro paso hacia la defensa del título conseguido en 2025, al mando del Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.

Detrás aparecen sus principales perseguidores: Franco Vivian, con 149 unidades, a bordo de la Chevrolet Tracker #57 del YPF ELAION AURO Proracing; Emiliano Stang, con 138 puntos, también con Toyota Corolla Cross GR-S, y Lucas Carabajal, que acumula 105 unidades.

Los cuatro buscarán sumar fuerte en el escenario olavarriense, en una fecha que puede resultar determinante para las aspiraciones de cada uno y que podría llevar la definición del campeonato hasta la última competencia.

Por su parte, Carabajal también tendrá otro objetivo en juego: el chaqueño lidera la Copa Rookie con 52 puntos y buscará consolidarse como el mejor debutante de la temporada.

La programación tendrá además el regreso de la Fórmula Nacional al Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde no compite desde el 12 de marzo de 2006. En aquella oportunidad, el ganador fue Mariano Werner.

La categoría atraviesa una instancia clave, ya que en Olavarría podría definirse el campeonato. Tomás Campra, líder con 286 puntos y piloto del Giavedoni Motor Sport, tendrá una nueva oportunidad de consagrarse luego de no haber podido concretarlo en General Roca.

Su principal rival es Renzo Sabatini, quien suma 192 unidades y buscará descontar la diferencia para mantener sus posibilidades de llegar a la última fecha con chances de pelear por la corona.

Entradas y valores

Las entradas para el fin de semana ya se encuentran disponibles a través de la venta anticipada online en Passline.

Los valores son de $25.000 para el acceso general y $35.000 para boxes. El ticket es válido para las dos jornadas, no incluye estacionamiento y los menores de 12 años ingresan sin cargo.