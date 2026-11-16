En dos escenarios se completó la 5° fecha del segundo torneo del año de la Liga de Campaña.

En las canchas de Durañona e Independiente de Loma Negra se jugó la continuidad de la competencia que tuvo, entresemana, la expulsión de uno de los equipos por incumplir el reglamento.

Sin la presencia de Independiente de Olavarría, hubo victorias para Chacareros, Durañona, Muñoz y Los Amigos. En el duelo de la categoría femenina, ganó Águilas.

Los resultados:

Chacareros 4 – 1 Crotto

Durañona 1 – 0 El Luchador

Águilas Azules 0 – 4 Muñoz

Independiente de Loma Negra 0 – 6 Los Amigos

Femenino

Águilas 1 – 0 Durañona