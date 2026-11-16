En una iniciativa solidaria personas privadas de la libertad elaboraron 15 bancos de madera en el taller de carpintería de una cárcel bonaerense de Sierra Chica.

El emprendimiento tuvo lugar en la Unidad 27 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

En la confección del mobiliario se utilizó madera recuperada y donada para dar respuesta a la solicitud efectuada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de la Municipalidad de Olavarría, que será la encargada de la distribución de los bancos.

La producción se realizó bajo una orden de trabajo, con la intervención del Polo Productivo Sierra Chica y el aval de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario.

Desde la Dirección de la Unidad 27 se destacó el valor de generar y sostener estos espacios de cooperación, dado que las unidades penitenciarias forman parte de una comunidad con la que resulta indispensable construir vínculos de participación, de colaboración y de trabajo conjunto.

Por otra parte, estas experiencias adquieren una dimensión especialmente significativa dentro del contexto de encierro, ya que permiten que las personas privadas de la libertad participen de procesos productivos reales, asuman responsabilidades, fortalezcan sus conocimientos y reconozcan el valor social del trabajo.

En consonancia con estas líneas de acción conjuntas, también se efectivizó la entrega de un mueble tipo biblioteca a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Olavarría.



En esta oportunidad, la labor fue realizada por internos que trabajan y se capacitan en el taller de Carpintería de la Unidad 38 Sierra Chica, contando también con el aval de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario.