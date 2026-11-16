Entre el 2 y el 30 de noviembre permanece abierta la preinscripción al Ciclo de Complementación Curricular Licenciatura en Relaciones Laborales a distancia de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN), a dictarse en el periodo 2027-2028. Se trata de una carrera a distancia y arancelada.

La Licenciatura en Relaciones Laborales de FACSO es una carrera de dos años de duración a ciclo cerrado, lo que signiﬁca que las materias que se dictan durante un periodo no volverán a ofrecerse hasta la apertura de una nueva cohorte. Asimismo la gestión académica de la propuesta establece un cupo para su apertura y un máximo de admisión.

La modalidad de cursada a distancia incluye actividades asincrónicas en plataforma moodle de Sociales Virtual y clases sincrónicas quincenales (80% obligatorio) que se desarrollan los días viernes y sábados. Los exámenes podrán ser asincrónicos o sincrónicos, grupales o individuales. La carrera incluye Prácticas Profesionales y la elaboración de un Trabajo Final de Carrera.

Condiciones de ingreso

Por tratarse de un ciclo de complementación curricular hay requisitos especiales de admisión:

-Se requiere titulación previa de nivel superior no universitario (terciario) o universitario del ámbito oficial o privado en el área de las Relaciones Laborales, Relaciones del Trabajo, Administración, Administración o Gestión de Recursos Humanos, con una duración de 3 (tres) años como mínimo y carga horaria mínima de 1800 horas. La titulación obtenida deberá contar con el reconocimiento de los ministerios provinciales de Educación y/o el Ministerio de Educación de la Nación.

Aspirantes con títulos no equivalentes: en caso de aspirantes con títulos no equivalentes a los reseñados, deberán realizar la preinscripción y enviar una nota de solicitud de admisión por título no equivalente al email relacioneslaborales@virtual.soc.unicen.edu.ar. El plan de estudios de estas carreras deberá estar organizado por asignaturas constando en él contenido mínimos y cargas horarias.

Preinscripción

La carrera es una propuesta arancelada con un costo mensual. La matrícula inicial de $65.000 a abonar durante el mes de noviembre de 2026 una vez que se comunique la admisión para confirmar la inscripción. Luego se abona una cuota mensual a partir de febrero de 2027 de igual monto (actualizada por índice de inflación al momento del pago).

Constancia de CUIL

Consultas sobre la Licenciatura en Relaciones Laborales: relacioneslaborales@virtual.soc.unicen.edu.ar o ingresa a www.soc.unicen.edu.ar