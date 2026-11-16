Entre el 16 y el 20 de noviembre se celebra la Semana del Prematuro bajo el lema “Bebés pequeños, grandes oportunidades. Acompañar su desarrollo es cuidar su futuro”.

La prematurez es la principal causa de ingreso de los bebés a cuidados intensivos neonatales, y es la principal causa de mortalidad infantil y discapacidad de comienzo temprano. Es una condición biológica con prevalencia en aumento a nivel mundial y de origen multifactorial.

Desde el Municipio se aportaron datos para comprender esta situación. En Argentina nacen entre 40.000 y 45.000 prematuros por año, lo que representa una tasa de prematurez cercana al 10%. Se puntualizó que Olavarría no escapa a esa estadística: de los 750 nacimientos anuales, 75 son prematuros. "Esto implica un enorme desafío para el sistema de salud y para cada familia que atraviesa una situación absolutamente inesperada", plantearon.

Un sistema de neonatología integral para Olavarría y la región

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” cuenta con un Servicio de Neonatología de baja y mediana complejidad, con un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en Neonatología, Oftalmología, Fonoaudiología, Neurología, Psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social.

Asimismo, en el marco de un convenio de articulación público-privada rubricado hace dos años, funciona la Neonatología Integral del Centro (NIC), un servicio que nació a partir de la decisión política del intendente Maximiliano Wesner de articular los efectores de salud públicos y privados, para brindar una respuesta integral en la atención de alta complejidad para pacientes prematuros.

Dicho convenio dio marco a un modelo de integración público-privada con rectoría estatal, que se ejecuta en coordinación con el área de Neonatología del Hospital Municipal.

Se apuntó que en abril de 2026 se produjo un hecho histórico para la ciudad, con la realización de la primera cirugía a un paciente de riesgo en la Neonatología Integral del Centro. La intervención se concretó sin necesidad de trasladar al paciente a un quirófano, gracias a la decisión de robustecer este servicio de salud pública que distingue a Olavarría y da respuesta a vecinos y vecinas de nuestro Partido y de toda la región.

Tras la reciente presentación del Presupuesto Municipal 2027, es importante señalar que el área de Salud será la que mayor asignación de recursos recibirá durante el próximo ejercicio, y entre las principales obras previstas para el Hospital Municipal se encuentran la renovación de los sectores de Maternidad y Neonatología.

Neonatología abierta: un cambio de paradigma

El modelo de neonatología abierta, o de “puertas abiertas”, es un cambio de paradigma en la atención de los recién nacidos internados, especialmente prematuros o críticos. Los padres no son considerados “visitas” con horarios acotados, sino integrantes activos del cuidado de su bebé las 24 horas.

La atención no se enfoca únicamente en el soporte técnico y el equipamiento médico, sino en la vinculación afectiva, el neurodesarrollo y la reducción del estrés del bebé. Se facilita y promueve el contacto piel con piel de manera segura y regulada, con el bebé sobre el pecho de su mamá o su papá, lo que mejora su estabilidad fisiológica y favorece la lactancia materna.

No se trata de un ingreso desordenado, sino planificado, con encuadre y seguridad, que respeta las necesidades clínicas de cada paciente y cuenta con el acompañamiento permanente de profesionales. La presencia continua de los padres les brinda confianza y experiencia práctica, facilitando la transición y el cuidado domiciliario cuando el bebé recibe el alta.

El rol fundamental del personal de enfermería

Ese trabajo articulado se sostiene gracias al personal de enfermería, pilar fundamental de la atención neonatal. Son quienes están al lado de cada bebé las 24 horas: monitorean signos vitales, administran cada medicación, cuidan cada detalle de su desarrollo, garantizan la alimentación, la higiene, el contacto piel a piel y un entorno adecuado para que cada bebé pueda crecer.

Además, son el primer vínculo con las familias. Son quienes enseñan, contienen, explican y acompañan la incertidumbre de los primeros días, y promueven que mamás y papás sean protagonistas del cuidado de sus hijos desde el primer momento.

Los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad, orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia. En Olavarría, ese derecho se cumple gracias al compromiso, la capacitación permanente y la sensibilidad de cada enfermero y enfermera que forma parte de ambos servicios de neonatología.

Hermanos y abuelos también son parte: el acompañamiento psicológico

La prematurez impacta significativamente en los padres y familia ampliada de ese bebé. Por eso, en cada servicio de neonatología el acompañamiento psicológico es parte del cuidado. Una profesional en psicología coordina y acompaña la visita de hermanos y abuelos, para que ese primer encuentro sea cuidado, preparado y amoroso. Los hermanos pueden conocer a su hermanito o hermanita, entender qué está pasando, hacer preguntas, dibujar y dejarle un mensaje. Los abuelos pueden estar, abrazar y acompañar a sus hijos que acaban de convertirse en papás y mamás en un momento inesperado.

Estas visitas son momentos muy especiales para cada familia. Con la guía de una psicóloga se prepara a cada integrante, se respetan los tiempos del bebé y se cuida que ese encuentro sea una experiencia positiva, que fortalezca el vínculo y ayude a toda la familia a transitar la internación. Porque un bebé prematuro necesita cuidados de alta complejidad, pero también necesita a su familia cerca.

El cuidado después del alta: seguimiento en consultorios

El alta no es el final del camino. Es el comienzo de una nueva etapa que también necesita acompañamiento. Por eso, los bebés que estuvieron internados en Neonatología —pacientes que fueron críticos, que necesitaron cuidados intensivos, asistencia respiratoria, cirugías o tratamientos complejos— continúan su seguimiento en los consultorios de Neonatología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Allí, el mismo equipo que los cuidó durante la internación los sigue viendo: controla su peso y crecimiento, su neurodesarrollo, su alimentación, su visión, su audición y su desarrollo motor, y coordina las interconsultas que cada bebé necesita con Oftalmología, Neurología, Fonoaudiología, Psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social.

Es un seguimiento cercano, personalizado y sostenido en el tiempo, pensado para detectar a tiempo cualquier dificultad, acompañar a la familia en las dudas del día a día y garantizar que cada bebé prematuro tenga las mismas oportunidades de desarrollo que cualquier otro niño.

Los derechos de los bebés prematuros

En el marco de la Semana de la Prematurez, se recuerdan los derechos de los recién nacidos prematuros y sus familias:

1. La prematurez se puede prevenir en muchos casos, por medio del control del embarazo al que tienen derecho todas las mujeres.

2. Los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer y a ser atendidos en lugares adecuados.

3. El recién nacido prematuro tiene derecho a recibir atención adecuada a sus necesidades, considerando sus semanas de gestación, su peso al nacer y sus características individuales. Cada paso en su tratamiento debe ser dado con una visión de futuro.

4. Los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad, orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia.

5. Los bebés nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche materna.

6. Todo prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por Retinopatía del Prematuro (ROP).

7. Un niño que fue recién nacido prematuro de alto riesgo debe acceder, luego del alta neonatal, a programas especiales de seguimiento.

8. La familia de un recién nacido prematuro tiene pleno derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones sobre su salud a lo largo de toda su atención neonatal y pediátrica.

9. El recién nacido prematuro tiene derecho a ser acompañado por su familia todo el tiempo.

10. Las personas que nacen de parto prematuro tienen el mismo derecho a la integración social que las personas que nacen a término.

Actividad de cierre

En el marco de la Semana, el viernes 20 de noviembre a las 9:00 horas se realizará una pintura de mural colectivo (con Natalia Schumacher) en el patio ubicado frente al Sector de Neonatología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

La invitación está dedicada especialmente a familias de bebés, niños y niñas que hayan nacido de manera prematura, y además es abierta a toda la comunidad que quiera sumarse.