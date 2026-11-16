El Club Municipales organizó un multitudinario cierre de año para la Escuelita y fue una fiesta de fútbol y compañerismo en el “Tano Salvador Stuppia”.

La actividad que se extendió durante toda la mañana del último domingo estuvo reservada para alrededor de 200 futbolistas en formación nacidos entre 2015 y 2019.

Loma Negra, El Fortín, Estudiantes, Ferro y Villa Mailín compartieron la jornada que contó con desfile de delegaciones, mucha cantidad de partidos y gran marco de público que se dio cita en el predio del representativo gremial que despidió el año con una verdadera fiesta del fútbol infantil.