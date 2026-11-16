Retiraron el auto tras el choque y reparan el tendido eléctrico



Luego del violento choque de un auto contra una columna de hormigón ocurrido este domingo por la tarde en Urquiza y Grimaldi, informó Coopelectric que el vehículo pudo ser retirado sin afectar la continuidad del Servicio Eléctrico.

Durante la mañana del lunes, personal de la cooperativa trabaja en el lugar para finalizar las tareas de reparación, hecho que requiró la interrupción del suministro eléctrico en los barrios Jardín, San Carlos, CECO II, UOCRA, UTA y parte del barrio Hipolito Yrigoyen.



Por el tipo de tareas a desarrollar, se estima que el corte se extenderá durante varias horas.

