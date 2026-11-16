Casi 700.000 estudiantes de tercer grado de todo el país serán evaluados en Lengua y Matemática este martes y miércoles, en el marco de las pruebas Aprender 2026. El operativo será censal y llegará a escuelas estatales y privadas, urbanas y rurales. Se aplicará bajo el nuevo calendario aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE), que alternará evaluaciones censales y muestrales.

Se trata de la segunda edición en este nivel escolar desde que asumió la administración libertaria, que decidió volver a implementar las Pruebas Aprender en tercer grado como parte del Plan Nacional de Alfabetización, su principal bandera de la gestión educativa. De esta forma, el seguimiento de la alfabetización inicial cuenta, dentro de Aprender, con su propio ciclo. Antes del operativo de 2024, la última evaluación nacional de los estudiantes de tercer grado se había realizado en 2016.

En esta nueva edición se reincorporarán las preguntas de Matemática. Los resultados se prevén para el primer semestre de 2027, según el cronograma de publicación establecido en el plan del Consejo Federal de Educación.

De acuerdo con los resultados de la prueba muestral de 2024, en la que se midieron únicamente habilidades lectoras, menos de la mitad de los alumnos argentinos de tercer grado (45%) alcanzó el grado de alfabetización esperado y uno de cada 10 chicos no sabía leer.

A diferencia de las últimas evaluaciones de primaria, el operativo de este año se distribuirá en dos jornadas. El primer día se tomará Lengua y el segundo, Matemática, junto con el cuestionario de contexto para los estudiantes.

Según informó la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, la convocatoria alcanza a 692.398 alumnos de 20.299 escuelas. Además de las pruebas, se administrarán cuestionarios a familias, docentes y directivos para relevar las condiciones en las que se enseña y se aprende.

El CFE aprobó a principios de año un nuevo plan nacional de evaluaciones que, entre otros puntos, modificó el esquema de evaluación 2026-2030 de las pruebas Aprender. Después de la prueba censal de tercer grado de esta semana, ese mismo grado volverá a ser evaluado de manera muestral en 2028. La próxima prueba censal, en tanto, será en 2030.

El cambio más notable fue el paso a un esquema de evaluación bienal que intercala pruebas censales (todas las escuelas) y muestrales (una selección representativa). En lugar de realizar operativos masivos cada año, como sucedía hasta ahora, alternando entre primaria y secundaria, rotarán la cobertura censal con la muestral. Antes, cada nivel tenía una evaluación masiva cada dos años.

En 2024, además de la prueba de alfabetización, se evaluó a los alumnos del último año del secundario y, en 2025, a los de sexto grado. Si esa alternancia se hubiera mantenido, en 2026 habría correspondido una censal de secundaria y en 2027 otra de sexto grado.

Con el nuevo plan, la evaluación censal de secundaria se realizará en 2027, mientras que la próxima de sexto grado quedó prevista para 2030. Por lo tanto, entre la última medición masiva de ese grado, realizada en 2025, y la siguiente transcurrirán cinco años. En el medio, en 2028, habrá una prueba muestral.

El cronograma aprobado, entonces, prevé para este año la prueba censal de tercer grado; para 2027, una censal del último año de secundaria; para 2028, una muestral de tercer y sexto grado; para 2029, una muestral de secundaria, y para 2030, un censo de tercer y sexto grado.

Qué cambia para las escuelas



Uno de los impactos será que las escuelas ahora no recibirán sus reportes cada dos años, como sucedía desde 2016, sino cada cuatro, ya que los reportes por escuela, de acceso reservado, solo pueden realizarse cuando la evaluación es censal. Una evaluación muestral permite conocer los aprendizajes del sistema a partir de un grupo representativo, pero no ofrece una devolución específica para todas las escuelas del país.

En sexto grado, la transición entre el calendario anterior y el nuevo producirá ese intervalo inicial de cinco años. En términos prácticos, en 2028 podrá conocerse cómo les va a los estudiantes de primaria en conjunto, pero la prueba no ofrecerá un diagnóstico propio para cada establecimiento del país.

El documento del CFE señala que esta modificación busca reducir la “carga operativa” sobre las escuelas y los equipos técnicos en un contexto donde ya existen otras herramientas de evaluación, como las jurisdiccionales que implementa cada provincia o la plataforma Acompañar, que buscan extender. El documento oficial también fundamentó que evaluar con mayor frecuencia no garantiza, por sí mismo, mejoras en el sistema educativo.

(con información de La Nación)