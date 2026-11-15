Una mujer hospitalizada tras chocar violentamente contra una columna

En la tarde de este domingo, alrededor de las 19:15, una mujer que conducía un Volkswagen Up perdió el control del vehículo y chocó violentamente contra una columna de hormigón en avenida Urquiza y Grimaldi.



Según testigos del hecho, el siniestro vial se produjo cuando la conductora no advirtió el reductor de velocidad ubicado sobre Urquiza y perdió el control del auto, que sufrió importantes daños en la parte delantera.



Fue trasladada al Hospital Municipal por una ambulancia, por golpes sufridos en su cadera y cabeza, sin riesgo de vida.



Trabaja en el lugar personal policial controlando el tránsito, que se encuentra parcialmente interrumpido por Urquiza en sentido a Av. Trabajadores.



Coopelectric informó que por los daños, el suministro eléctrico de media tensión de la zona se verá afectado mientras realizan las labores correspondientes, ya que tras una evaluación del poste, dictaminaron que sufre riesgo de caída.

