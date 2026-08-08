La Liga de Fútbol de Olavarría pone en marcha la competencia oficial

Luego de una semana de postergación y varios días de incertidumbre por el no acuerdo entre clubes y árbitros, se pone en marcha la competencia oficial del fútbol de Olavarría para la Primera División y Sub21.

La competencia que tuvo varios días marcados por reuniones, negociaciones, un chat filtrado entre árbitros, comunicados públicos de distintas instituciones y las disculpas de uno de los colegiados involucrados, se disputará bajo el sistema de todos contra todos durante once fechas para definir al ganador de la segunda etapa de la temporada.

El “Juan Domingo Marinangeli” había iniciado con la disputa de la Copa donde, en el formato de eliminación directa, consagró a Espigas que se aseguró un lugar en el cierre de la temporada cuando resten dos partidos para conocer el anual de la temporada 2026.

En la fecha inaugural serán locales, Ferro -en el Tete Di Carlo-, Espigas -en Hinojo-, El Fortín, Estudiantes, Embajadores y Sierra Chica. Vale recordar que Recalde, no será parte del certamen priorizando la finalización de su predio.

La programación:

Domingo:

10:00 hs.: Ferro – Colonias y Cerro

13:00 hs.: Estudiantes – Hinojo

15:00 hs.: Espigas – Loma Negra

15:00 hs.: Sierra Chica – Racing

15:30 hs.: El Fortín – San Martín

16:00 hs.: Embajadores – Municipales