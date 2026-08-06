“No te queremos echar, te queremos a la altura”: la carta abierta al árbitro Valentín Pompei

El chat de los árbitros que se filtró esta semana sigue levantando polvareda y ahora derivó en una carta abierta a Valentín Pompei, quien admitió haber utilizado duras expresiones contra los clubes mientras se negociaban los nuevos honorarios con la Liga de Fútbol de Olavarría.



El autor de la “carta abierta al árbitro Valentín Pompei” es Juan Manuel Montenegro, un hincha y vecino de Sierra Chica que con un fuerte descargo relató con crudeza la situación de los clubes que pertenecen al interior del interior.



CARTA ABIERTA AL ÁRBITRO VALENTÍN POMPEI



Valentín:

Se filtró un chat. se filtró sin que vos lo sepas.

Y ya dio la vuelta por Sierra Chica, por Hinojo, por cada cancha de tierra de la liga.



Entendemos que todos nos equivocamos. Que todos hablamos caliente alguna vez.

Pero vos no sos cualquiera. Vos entrás con un silbato. Y cuando hablás, hablás por todos los árbitros.



Te hago una pregunta, Valentín: ¿Quién te paga?

Te pagamos nosotros.

Te paga el club de Sierra Chica haciendo polladas para pagar la luz.

Te paga Hinojo rifando una bicicleta para comprarle botines a un pibe.

Te paga el abuelo que va hace 50 años a la misma tribuna, con el mismo termo.



Sierra Chica e Hinojo no tienen más años que vos, "che pibe". No.

Tienen historia.

Tienen paredes llenas de fotos de campeones. Tienen pibes que se saben el himno del club antes que las tablas.

Tienen un pueblo entero latiendo cada domingo.



¿Sabías eso cuando te dirigiste así?

¿Sabías que cuando vos dirigís, no son solo 16 jugadores?



Atrás hay un nene de 9 años que se puso la camiseta y lloró porque le dijeron que su club no vale nada.

Atrás hay una mamá que dejó de comprar carne para pagar la cuota.

Atrás hay sueños. Hay sacrificio. Hay noches sin dormir de dirigentes que laburan gratis por amor.



Y las disculpas, Valentín...

Las disculpas no se escriben en las redes solamente.

Las disculpas se sienten. Se piden de frente. Se demuestran pitando con hombría el partido que viene.



Ahora te toca a vos. ¿Cómo vas a reaccionar?



¿Vas a esconderte o vas a tener la grandeza de dar la cara y honrar la camiseta que te toca dirigir?



Nosotros no te queremos echar. Te queremos a la altura.

Porque acá no se juega solo al fútbol.

Acá se juega por los pibes. Por las familias. Por el orgullo de un pueblo.



Y eso, Valentín... eso no se toca.



Sierra Chica, Agosto 2026



Juan Manuel Montenegro

Un hincha del Club Sierra Chica

