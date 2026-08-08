Domingo frío en Olavarría: la temperatura mínima alcanzará los -2°

El domingo se presentará con condiciones climáticas invernales en Olavarría, con un marcado descenso de la temperatura, cielo parcialmente nublado y la presencia del viento como uno de los factores destacados de la jornada.

La temperatura mínima partirá desde los -2°C, mientras que la máxima podría alcanzar apenas los 9°C, por lo que se espera un día frío durante buena parte de la jornada.

En cuanto al viento, se hará presente desde la madrugada y continuará durante la mañana, soplando desde el sector sudoeste hasta el mediodía. Posteriormente, rotará al sur y se mantendrá desde ese sector hasta la noche.

La intensidad del viento irá aumentando con el correr de las horas y las ráfagas podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Esta situación contribuirá a limitar el ascenso de la temperatura y generará una baja sensación térmica.

De esta manera, el domingo estará marcado por el frío, el viento y temperaturas bajas, por lo que se recomienda tomar los recaudos necesarios al momento de realizar actividades al aire libre.



