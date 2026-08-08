Ajedrez: se puso en marcha el Torneo Oficial de Primera División

El Círculo de Ajedrez de Olavarría sigue adelante con su calendario y en la sede del Club Social inició con el certamen más importante del año.

El inicio del Torneo de Primera División y el Torneo Abierto se disputarán en paralelo durante todo el mes.

La máxima categoría del club reúne a siete jugadores en un sistema Round Robin, donde todos se enfrentarán entre sí, con un ritmo de juego de 45 minutos más 10 segundos de incremento por jugada.

Tras la primera ronda, Horacio Pereyra y Miqueas Etchegaray comenzaron con victoria y comparten el liderazgo con un punto, mientras que Claudio Canovas y Martín Ponce suman medio punto luego de acordar tablas en su encuentro.

En paralelo también dio comienzo el Torneo Abierto Agosto 2026, una competencia bajo sistema suizo, con ritmo de 20 minutos más 10 segundos de incremento, destinada a jugadores de todos los niveles y que en esta edición reúne a doce participantes.

La primera jornada dejó como ganadores a Eduardo Costilla, Jorge Costilla, Thiago García, Rogelio Wilwert, Thiago Levonchuk y Hugo Díaz, quienes lideran las posiciones con una unidad.

Fuente: C.A.O.