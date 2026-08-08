Ciudad de Olavarría avanzó de ronda en el Torneo Regional Amateur 

Club Ciudad de Olavarría igualó en el Tete Di Carlo y con la ventaja que había logrado en la ida avanzó a la segunda ronda de Play-Off del certamen organizado por el Consejo Federal.

Ciudad igualó 2 a 2 con Estudiantes Unidos y con la serie 3 a 2 a su favor, sigue en competencia. Vanina Narváez con un doblete marcó para el conjunto olavarriense y los goles de la visita fueron obra de Milagros Arzuaga.

Entretenido duelo hubo en el sintético del Club Embajadores, las dirigidas por Enrique De la Vega fueron más, pero estuvieron en desventaja gran parte del juego y recién en una de las últimas jugadas evitó los penales.

A los cinco minutos del primer tiempo, Vanina Narváez ejecutó un tiro libre y, con complicidad de la arquera, convirtió para establecer el 1 a 0 que parecía empezar a definir la historia a favor de las locales.

Sin embargo, dos malas intervenciones de la defensa de Ciudad, permitieron que el equipo de Pehuajó diera vuelta el resultado.

A los 7´, no pudieron despejar la pelota que llegó a los pies de Escobar Solari para habilitar a Milagros Arzuaga que con un violento remate abrió el marcador para las suyas.

Milagros Arzuaga, esta vez a los 38´, aprovechó una mala salida desde un saque de arco y cuando se hizo de la pelota remató desde lejos y a pesar del intento de contención de Soto, la pelota ingresó al arco por debajo de su humanidad para poner la ventaja en Olavarría e igualar la serie.

Previamente, Morales -que había sido cómplice en el gol olavarriense- se transformó en figura quedándose con los “mano a mano” ante Zibecchi y Suárez.

Ya en la segunda mitad, y con menos intensidad en las acciones, las locales siguieron intentando, De la Vega modificó el esquema y adelantó las líneas para dejar de pasar sobresaltos e ir en búsqueda del gol de la clasificación.

Algunos disparos desde lejos -aprovechando el viento a favor- fueron el anuncio de lo que finalmente sucedió a los 87´. Vanina Narváez se hizo de la pelota en el borde del área y su disparo -después de impactar en el poste- ingresó para la alegría del CCO.

No quedó tiempo para más y terminó siendo igualdad y clasificación para Ciudad de Olavarría que tuvo a Bianca Zibecchi Moriones como la jugadora que siempre intentó jugar y el aporte goleador de la experimentada Vanina Narvaéz para evitar la definición desde los 12 pasos.

Síntesis Ciudad de Olavarría – Estudiantes Unidos:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Julieta Polak (Coronel Suárez)

Ciudad de Olavarría (2): Anahí Soto, Rocío Cepeda (L. Zibecchi Moriones), Milena Martín, Maisa Arredondo, Maira Díaz; Mariela Zamorano, Vanina Narváez, Luz Attadía; Bianca Zibecchi Moriones (M. Tolosa), Mía Suárez Fernández, Jazmín Vailati (C. Conti). DT- Enrique De la Vega

Estudiantes Unidos (2): Milagros Morales; Agostina Hernández Pugñaloni (U. Uria), Rocío Crespín, Nayla Jáuregui, Mercedes Michelli; Malena Muniagurria (C. Mónaco), Daiana Castro, Martina Carranza (I. Michelli); Milagros Arzuaga, Irina Rodríguez, Delfina Escobar Solari (T. Berrutti). DT- Juan Spianamonte

Amonestadas: Hernández, Crespín (EU)

Expulsadas: No hubo

Goles: 5´ PT Vanina Narváez (CCO); 7´ PT Milagros Arzuaga (EU); 38´ PT PT Milagros Arzuaga (EU); 42´ ST Vanina Narváez (CCO)