Nuevo Medal Play 18 hoyos en el campo “albinegro”

En el campo de golf “albinegro” se completó un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para cuatro categorías y un buen número de deportistas.

A pesar de ser el viento el gran protagonista de la jornada, Mario Fonseca con 72 golpes fue el ganador en Hasta 9 de Hándicap y fue escoltado por Juan García Pinto con 74 y Juan Ignacio Messineo con 75.

En De 10 a 16, la victoria fue para José Gonzáles con 72 golpes. Federico Matharán con 73 golpes fue segundo y Santiago Loitegui con 73 golpes finalizó tercero.

En De 17 a 24, José Lamas resultó vencedor con 72 golpes favorecido en el desempate automático ante Ricardo Grasselli. El tercero fue Felipe Arenas con 73.

Por último, Horacio Blanchard con 68 golpes ganó en De 25 al máximo y lo acompañaron en el podio José Armendano y Rubén Lobo.

Fuente: prensa CAE