Aprehendieron a un hombre acusado de agredir y amenazar a una mujer

Un hombre de 31 años fue aprehendido este sábado en una vivienda ubicada sobre calle Maipú al 3900, acusado de agredir físicamente y amenazar a una mujer. El hecho fue caratulado como “Lesiones y amenazas” y quedó bajo la intervención de la UFI N° 5.

Según informó el Comando de Patrulla Olavarría, el procedimiento se inició a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre en el interior del inmueble, donde se encontraba con un cuchillo en su poder.

De acuerdo con lo informado, el acusado habría agredido a una mujer mediante golpes de puño y patadas, provocándole lesiones en el rostro y la cabeza.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su aprehensión y al secuestro del cuchillo, que quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda de Olavarría, donde quedó a disposición de la Justicia. Interviene en el caso la UFI N° 5.