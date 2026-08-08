“Chingalán” tuvo una gran remontada y es finalista en Londres

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño logró una gran remontada en la Semifinal del certamen organizado por Premier Pádel en Londres y volverá a jugar por un título.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Leo Augsburger y Juan Lebrón en una de las Semifinales disputadas en el complejo Olympia. Ganaron 7-6 el primer set y 6-3 el segundo, después de una remontada espectacular con seis games seguidos ganados.

La “Chingalán” enfrentará a Arturo Coello y Agustín Tapia en la definición del título en el último partido de la programación dominical en Londres.