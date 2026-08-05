Los chats de los árbitros que enfurecieron a los dirigentes

La discusión entre los árbitros y los dirigentes de los clubes frenó el comienzo del campeonato local por diferencias entre la oferta y la demanda y a medio camino la controversia tomó temperatura por un episodio inesperado.

En tiempos de redes sociales difícilmente algo quede en la intimidad y así llegó a manos de los dirigentes un chat entre los colegiados con desafortunadas expresiones, que en particular apuntan a dos instituciones centenarias con Sierra Chica y Atlético Hinojo.

Y el torneo se llama "Juan Domingo Marinangeli", campeón como entrenador y como futbolista de los albiazules y DT del primer equipo albiverde campeón de un torneo de primera división.

El contenido “agraviante” según las autoridades de la LFO se mantuvo encriptado unos cuantos días, hasta que este miércoles llegó a la redacción de este medio.

“Yo me enteré de estos chats el miércoles de la semana pasada y lo presenté en la reunión que tuvimos todos los dirigentes con los árbitros por el tema de los honorarios” reveló Ariel Arce, presidente de Atlético Hinojo.

“Hablé con los árbitros que aparecen en estos mensajes y les dije que esas expresiones eran inaceptables, que estaban agraviando no sólo a Ariel Arce como presidente, sino a una institución como Hinojo y a toda la gente detrás que está trabajando para que ellos puedan cobrar sus honorarios” acotó.

Arce reconoció que “hubo un pedido de disculpas” de parte de uno de los árbitros y reveló que este martes se definió en el recinto de la LFO que éste no podrá dirigir partidos en los campeonatos de la Liga de Fútbol de Olavarría en todo el segundo semestre.