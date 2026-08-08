Lionel Messi arribará a Rosario después de las 20 para despedir a su padre

Lionel Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30 para acompañar a su familia y despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años luego de atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.

Según la información preliminar a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, no habría una ceremonia velatoria y la intención de la familia sería atravesar las próximas horas bajo absoluta reserva, alejada de la exposición pública.

El cuerpo de Jorge Messi sería inhumado en el cementerio Parque del Solar, en la zona de Villa Gobernador Gálvez, aunque los detalles y horarios del procedimiento se mantienen bajo estricto hermetismo y todavía no fueron comunicados oficialmente por la familia.

Lionel se encontraría en viaje hacia su ciudad natal para reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y el resto de sus seres queridos.